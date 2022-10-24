Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Общество
24.10.2022 08:35
Это природное явление можно будет наблюдать с 12:38, максимальная фаза ожидается в 13:55.
В это время Луна закроет большую часть Солнца. Затмение продлится до 15:10.
«Прогноз по облачности на данный момент — 43%. Так что шанс наблюдать затмение есть», — сообщил астроном-любитель Андрей Коршиков в Telegram.
При наблюдении за ним нельзя смотреть на Солнце без специальных фильтров. Для того, чтобы хорошо рассмотреть это природное явление, нужно надеть солнцезащитные очки или сварочную маску. Чтобы удачно сфотографировать затмение, в настройках камеры нужно выбрать короткую экспозицию и низкий уровень чувствительности к свету.
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