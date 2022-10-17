Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Отрадненском районе школьники запустили в космос четыре наноспутника

Общество
17.10.2022 17:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-otradnenskom-rajone-shkolniki-zapustili-v-kosmos-chetyre-nanosputnika
В Отрадненском районе школьники запустили в космос четыре наноспутника
Фото t.me/minkovaanna23

Запуск наноспутников в ближайший космос провели финалисты фестиваля юных инженеров «Космос Здесь» в станице Отрадной. Об этом 17 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В финал конкурса вышли четыре команды. Это «Kosmo mode», «Матрица 1», «Космос/МММ» и «ЦМИТ Станция 1».

«Ребята сами разработали проекты спутников, сконструировали свои аппараты на базе инженерного набора «КубСат» и дополнили собственноручно разработанные бортовые системы, рассчитали биологическую нагрузку и в конечном итоге осуществили запуск», — сказала Минькова.

Замглавы Кубани подчеркнула, что в космос отправились не просто спутники, а научно-исследовательские проекты школьников.

«В ноябре в Краснодаре состоится итоговая конференция фестиваля, на которой участниками запуска будут представлены результаты полетов спутников. Горжусь этими талантливыми ребятами!» — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: в обсерватории КубГУ зафиксировали новый астероид, сближающийся с Землей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
В Анапе разгуливающий по улице голый мужчина напугал прохожих
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
Трасса в обход Адлера втрое сократит время в пути от Горячего Ключа до Сочи
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
В Краснодаре ребенок получил травмы при катании на карусели
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Жителей Краснодара напугала оставленная на улице игрушка в украинском наряде
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Движение автобусов из Краснодара по Крымскому мосту возобновят не раньше 18 октября
  5. Исследование: жителю Кубани необходимо почти 9 лет, чтобы накопить на новый автомобиль
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях