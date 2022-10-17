В Отрадненском районе школьники запустили в космос четыре наноспутника
Запуск наноспутников в ближайший космос провели финалисты фестиваля юных инженеров «Космос Здесь» в станице Отрадной. Об этом 17 октября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
В финал конкурса вышли четыре команды. Это «Kosmo mode», «Матрица 1», «Космос/МММ» и «ЦМИТ Станция 1».
«Ребята сами разработали проекты спутников, сконструировали свои аппараты на базе инженерного набора «КубСат» и дополнили собственноручно разработанные бортовые системы, рассчитали биологическую нагрузку и в конечном итоге осуществили запуск», — сказала Минькова.
Замглавы Кубани подчеркнула, что в космос отправились не просто спутники, а научно-исследовательские проекты школьников.
«В ноябре в Краснодаре состоится итоговая конференция фестиваля, на которой участниками запуска будут представлены результаты полетов спутников. Горжусь этими талантливыми ребятами!» — написала Минькова в Telegram.
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