Жители Краснодарского края 21 ноября могут испытать недомогание из-за магнитной бури

Видео канала «Кубань 24»

По данным ученых, магнитные колебания начались еще накануне. Но к понедельнику они достигли своего пикового значения, а к 6:00 планету накрыл геомагнитный шторм.

Однако уже после 12:00 все придет в норму, заверили специалисты. По сообщению Лаборатории солнечной астрономии, этой магнитной буре присвоен уровень G1, то есть слабый. При этом метеозависимым людям следует проследить за состоянием здоровья. Они могут ощутить головные боли, учащенное сердцебиение, бессонницу и перепады давления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Землю 18 и 19 ноября накрыла магнитная буря.