Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря

Видео канала «Кубань 24»

По шкале интенсивности магнитные колебания будут незначительными. Однако они способны повлиять на работу энергосистем, пути миграции животных и птиц.

В эти дни метеозависимые люди могут ощутить головные боли, учащенное сердцебиение, бессонницу и перепады давления. Также человек может чувствовать раздражительность, апатию и беспокойство.

Ранее самый крупный за последние несколько месяцев всплеск магнитной активности наблюдался 26 августа.

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