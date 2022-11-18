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Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря

Общество
18.11.2022 08:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/zemlyu-18-i-19-noyabrya-nakroet-magnitnaya-burya
Видео канала «Кубань 24»

По шкале интенсивности магнитные колебания будут незначительными. Однако они способны повлиять на работу энергосистем, пути миграции животных и птиц.

В эти дни метеозависимые люди могут ощутить головные боли, учащенное сердцебиение, бессонницу и перепады давления. Также человек может чувствовать раздражительность, апатию и беспокойство.

Ранее самый крупный за последние несколько месяцев всплеск магнитной активности наблюдался 26 августа.

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