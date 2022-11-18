Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
Общество
18.11.2022 08:40
По шкале интенсивности магнитные колебания будут незначительными. Однако они способны повлиять на работу энергосистем, пути миграции животных и птиц.
В эти дни метеозависимые люди могут ощутить головные боли, учащенное сердцебиение, бессонницу и перепады давления. Также человек может чувствовать раздражительность, апатию и беспокойство.
Ранее самый крупный за последние несколько месяцев всплеск магнитной активности наблюдался 26 августа.
Читайте также: снег покрыл около 90% территории России.
Популярные новости
- Про любимый мирный трактор: какие выводы стоит сделать из прилета украинской ракеты в Польшу
- Краснодарский край с начала года принял более 16 млн туристов
- В Анапе на Театральной площади установят сцену с LED-экраном, амфитеатр и зону патио
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Снег накрыл около 90% территории России
- В Краснодарском крае будут судить четверых подростков за изнасилование 11-летней девочки