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Снег накрыл около 90% территории России

Общество
18.11.2022 08:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/sneg-nakryl-okolo-90-territorii-rossii
Снег накрыл около 90% территории России
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к 18 ноября снег покрыл 90% территории страны. Больше всего снега выпало в Якутии. Там глубина снежных сугробов достигает полуметра. На Чукотке глубина сугробов достигла 36 см, в Красноярском крае — 34 см.

«Только на юго-западе Центрального федерального округа, в Краснодарском крае и Ставрополье снега нет», — цитирует главу Росгидромета ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скоростью 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.

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