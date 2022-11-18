Снег накрыл около 90% территории России

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к 18 ноября снег покрыл 90% территории страны. Больше всего снега выпало в Якутии. Там глубина снежных сугробов достигает полуметра. На Чукотке глубина сугробов достигла 36 см, в Красноярском крае — 34 см.

«Только на юго-западе Центрального федерального округа, в Краснодарском крае и Ставрополье снега нет», — цитирует главу Росгидромета ТАСС.