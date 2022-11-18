Снег накрыл около 90% территории России
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, к 18 ноября снег покрыл 90% территории страны. Больше всего снега выпало в Якутии. Там глубина снежных сугробов достигает полуметра. На Чукотке глубина сугробов достигла 36 см, в Красноярском крае — 34 см.
«Только на юго-западе Центрального федерального округа, в Краснодарском крае и Ставрополье снега нет», — цитирует главу Росгидромета ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», по прогнозу синоптиков, 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скоростью 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.
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