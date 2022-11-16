В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

По прогнозу синоптиков, 17 и 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скорость 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона в эти дни внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать необходимые меры предосторожности. Советуют обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за местными СМИ и использовать непромокаемые обувь и одежду.

В случае возникновения ЧС нужно звонить на номера: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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