В Краснодарском крае до 18 ноября ожидаются ливни с градом, мокрый снег и ураганный ветер
Происшествия
16.11.2022 13:44
По прогнозу синоптиков, 17 и 18 ноября на Кубани местами ожидаются очень сильные дожди с градом и грозой, сильный ветер скорость 20-25 м/с, а также мокрый снег в горных и предгорных районах.
В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона в эти дни внимательно следить за окружающей обстановкой и соблюдать необходимые меры предосторожности. Советуют обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за местными СМИ и использовать непромокаемые обувь и одежду.
В случае возникновения ЧС нужно звонить на номера: 101, 112 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Читайте также: на Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля.
Популярные новости
- В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
- В Карасунском округе Краснодара отключились 25 трансформаторных подстанций
- Бывший вице-мэр Ейска получил год условно за аферу с установкой окон в торговых точках на пляже
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- В оперштабе Краснодарского края прокомментировали скандал в школе № 29 Новороссийска