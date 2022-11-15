На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля

Видео канала «Кубань 24»

К примеру, в станице Новодеревянковской цветы уже ощутили на себе первые заморозки.

При этом днем температура в регионе все еще будет подниматься выше +10 °C. Такой перепад местами провоцирует туманы. Так, сквозь густую пелену утром 15 ноября водители добирались из Адыгейска в Краснодар. Из-за плохой видимости образовались пробки в районе шлюзов водохранилища. Туманно уже который день и в краевой столице. В связи с этим замедлилось движение общественного транспорта.

Однако забыть о плохой погоде все еще можно на Черноморском побережье. Например, в Сочи из-за тепла второй раз за год зацвела японская айва. Но уже с 17 ноября по всему краю прогнозируют понижение температуры.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18–20 ноября.