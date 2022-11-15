На Краснодарский край надвигаются морозы, ночью местами температура опустится ниже нуля
Общество
15.11.2022 14:18
К примеру, в станице Новодеревянковской цветы уже ощутили на себе первые заморозки.
При этом днем температура в регионе все еще будет подниматься выше +10 °C. Такой перепад местами провоцирует туманы. Так, сквозь густую пелену утром 15 ноября водители добирались из Адыгейска в Краснодар. Из-за плохой видимости образовались пробки в районе шлюзов водохранилища. Туманно уже который день и в краевой столице. В связи с этим замедлилось движение общественного транспорта.
Однако забыть о плохой погоде все еще можно на Черноморском побережье. Например, в Сочи из-за тепла второй раз за год зацвела японская айва. Но уже с 17 ноября по всему краю прогнозируют понижение температуры.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18–20 ноября.
Популярные новости
- Премьера «Дон Кихота» в Краснодарском краевом театре кукол. Фоторепортаж
- В Краснодаре в трамвае стало плохо пассажиру, он скончался
- В Краснодаре на 10 лет посадили мужчину, который облил бензином собутыльника и заживо поджег
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Когда троллейбус придет в «Немецкую деревню» и в «Губернский»
- Мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак