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Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября

Общество
12.11.2022 09:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/pervyj-sneg-v-krasnodare-prognoziruetsya-na-18-20-noyabrya
Первый снег в Краснодаре прогнозируется на 18-20 ноября
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В конце следующей недели на юге России ожидается резкое похолодание и мокрый снег.

«В эти выходные дни еще господствует антициклон. Будет сухо, солнечно и тепло. А вот в середине следующей недели начнется похолодание, которое к следующим выходным завершится мокрым снегом на территории Ростовской, Волгоградской областей и даже Краснодарского края. Это будет существенное понижение температуры, речь идет о 8-11 градусах», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что в Краснодаре будет тепло и солнечно до 14 ноября включительно, воздух прогреется до 10-12 градусов. Затем похолодает до 6-8 градусов, по ночам температура будет падать до нуля. С 18 ноября пойдет мокрый снег, в дневные часы воздух будет прогреваться только до 1-3 градусов, по ночам установится мороз до 4 градусов.

«В Сочи снег не дойдет. Всю следующую неделю будет сухо и солнечно, в пределах 14-16 градусов. К пятнице пройдут дожди, но температура останется прежней», — цитирует Синенкова ТАСС.

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