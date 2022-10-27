Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре для уборки снега подготовили 43 спецмашины

Общество
27.10.2022 13:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-dlya-uborki-snega-podgotovili-43-spetsmashiny
В Краснодаре для уборки снега подготовили 43 спецмашины
Фото пресс-службы администрации Краснодара

К расчистке дорог от снега в Краснодаре готовы 43 комбинированные машины, подключенные к системе ГЛОНАСС. Коммунальщики заготовили около 12 тыс. т противогололедных материалов.

Контролировать ситуацию на дорогах будут специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС. Замглавы города Владимир Архипов сообщил, что при необходимости число техники могут увеличить.

«Все службы будут работать синхронно. При необходимости, наши подрядчики, а также застройщики, по опыту прошлых лет, предоставят свою дополнительную технику для расчистки улиц города от снега. В общей сложности, одновременно смогут работать около 120 единиц спецтехники», — сказал Архипов.

Он поручил проследить, чтобы снег с тротуаров не сваливали на дороги и наоборот.

По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, заключен контракт с Мусороуборочной компанией. Ее сотрудники займутся расчисткой улиц от снега и обработкой тротуаров, остановок, подземных переходов. Работы будут выполнять 34 единицы техники и порядка 670 человек в смену. Для обработки дорожек заготовили выше 2 тыс. т пескосоляной смеси.

Для определения возможного образования наледи в краевой столице действуют шесть установленных метеостанций. Департамент транспорта планирует заключить дополнительный контракт с Росгидрометом для оперативного получения информации о погоде, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре более чем в 4 тыс. многоэтажек появилось отопление.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Солнечное затмение: как жители Сочи и Краснодара наблюдали за феноменом
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Кондратьев: 167 кубанских учителей получили премии за подготовку стобалльников по ЕГЭ
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
Бывшего вице-мэра Сочи Рыкова приговорили к 15 годам колонии за взятки
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
В Сочи горнолыжные курорты приведут в порядок к зимнему сезону
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Севастополе беспилотники атаковали Балаклавскую ТЭС
  3. «Бёрд страйк»: что происходит, когда в двигатель самолета попадает птица
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Ростовской области жестоко убили 12-летнюю девочку
  6. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях