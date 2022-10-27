В Краснодаре для уборки снега подготовили 43 спецмашины

Фото пресс-службы администрации Краснодара

К расчистке дорог от снега в Краснодаре готовы 43 комбинированные машины, подключенные к системе ГЛОНАСС. Коммунальщики заготовили около 12 тыс. т противогололедных материалов.

Контролировать ситуацию на дорогах будут специалисты Центра мониторинга дорожного движения и ЕДДС. Замглавы города Владимир Архипов сообщил, что при необходимости число техники могут увеличить.

«Все службы будут работать синхронно. При необходимости, наши подрядчики, а также застройщики, по опыту прошлых лет, предоставят свою дополнительную технику для расчистки улиц города от снега. В общей сложности, одновременно смогут работать около 120 единиц спецтехники», — сказал Архипов.

Он поручил проследить, чтобы снег с тротуаров не сваливали на дороги и наоборот.

По данным департамента городского хозяйства и ТЭК, заключен контракт с Мусороуборочной компанией. Ее сотрудники займутся расчисткой улиц от снега и обработкой тротуаров, остановок, подземных переходов. Работы будут выполнять 34 единицы техники и порядка 670 человек в смену. Для обработки дорожек заготовили выше 2 тыс. т пескосоляной смеси.

Для определения возможного образования наледи в краевой столице действуют шесть установленных метеостанций. Департамент транспорта планирует заключить дополнительный контракт с Росгидрометом для оперативного получения информации о погоде, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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