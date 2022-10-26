В Краснодаре более чем в 4 тыс. многоэтажек появилось отопление

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Это около 92% от общего числа многоквартирных жилых домов с центральным отоплением.

Также тепло подают в 300 школ, детских садов и учреждений допобразования. Около 10 учебных заведений находятся на первых этажах многоквартирных жилых домов, поэтому тепло в них появится в ближайшее время, когда отопление включат в самих многоэтажках.

По распоряжению губернатора Краснодарского края о ежегодном обновлении 5% теплосетей в Краснодаре в этом году перевыполнили план и обновили 6% сетей или 14 км тепломагистралей. Управляющие компании продолжают работы по утеплению входных дверей, чердаков, замене окон на лестничных площадках. Ресурсоснабжающие организации ведут замену тепломагистралей, промывают и опрессовывают их, меняют насосное оборудование, проводят ревизию котлов.

Отопительный сезон по заявочному принципу стартовал в Краснодаре 15 октября. Отопление поступает в дома после заявки от УК или ТСЖ. Дом должен быть технически готов к отопительному сезону. Во всех остальных домах батареи станут горячими, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток будет ниже 8 градусов тепла, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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