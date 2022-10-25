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Отопительный сезон начался почти во всех муниципалитетах Краснодарского края

Общество
25.10.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/otopitelnyj-sezon-nachalsya-pochti-vo-vseh-munitsipalitetah-krasnodarskogo-kraya
Отопительный сезон начался почти во всех муниципалитетах Краснодарского края
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Отопительный сезон в регионе стартовал 12 октября. Тепло в дома жителей Кубани подают по заявкам.

Единственный муниципалитет, где отопительный сезон еще не начался, это Сочи. На курорте по-прежнему сохраняется относительно высокая температура воздуха.

По установленным правилам отопительный сезон начинается не позднее 5 дней после того, как среднесуточная температура воздуха на улице опустится до +8°C.

В крае уже запустили 2 тыс. 44 из 2 тыс. 801 котельных. Тепло подают в 8 тыс. 336 многоквартирных домов из 13 тыс. 793. Начало отопительного сезона в регионе проходит в штатном режиме. Жителей многоэтажек призвали обращаться в управляющие компании или ресурсоснабжающие организации по вопросам подачи отопления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 35 тыс. жителей смогут подключить газовое отопление к зиме.

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