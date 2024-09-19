Жители Краснодара высказали свое мнение о строительстве нового храма в ЮМР

В Краснодаре активно обсуждается возможность строительства нового храма в ЮМР. Конкретного проекта и сроков строительства нет, однако тема вызвала большой резонанс у местных жителей. Съемочная группа «Кубань 24» отправилась на юго-запад краевого центра и пообщалась с жителями микрорайона.

«Эта набережная на Аллее 80-летия образования Краснодарского края уже стала достопримечательностью Юбилейного микрорайона, ее протяженность — около 500 м. А эта неухоженная территория — ее продолжение. Сейчас здесь пустырь, на котором, по словам местных жителей, часто собираются бездомные. Территорию планируют привести в порядок, и на этом месте вполне мог бы расположиться храм», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Майкл Шнырев.

Слухи по поводу строительства новой церкви ходят по микрорайону уже 3 года. В ЮМР проживает около 170 тыс. человек и, как говорят местные прихожане, вместимости уже имеющихся Рождественского храма и часовни Димитрия Солунского в крупные праздники не хватает.

— Я каждое воскресение посещаю церковь. Очень хотелось бы, чтобы здесь построили храм, потому что часовня маленькая. — В праздничные и воскресные дни очень много людей. Одного храма недостаточно. — Я считаю, что, чем больше храмов, тем лучше. Так что я только за.

По словам местных жителей, они устали от того, что на пустыре часто собираются шумные компании и любители выпить.

— Я за то, чтобы здесь построили храм. Я живу здесь около 10 лет, и все эти 10 лет здесь люди единственное, что делают, — это распивают спиртные напитки, очень шумно и некрасиво себя ведут. — Храм нужен. Пустырь надо убрать. Надо, чтобы там была духовность.

В то же время есть и те кто равнодушен к строительству нового храма.

— Мне кажется, что, в принципе, достаточно выйти в отдаленное место, чтобы быть наедине с Богом. — Часовни, которая здесь уже находится, достаточно. Я думаю, смысла нет строить здесь еще одну.

Есть и те, кто против строительства храма.

— Смущает, конечно, в перспективе стройка, которая будет под окнами. У нас окна как раз сюда выходят. — Мне бы не очень хотелось, чтобы у меня под окнами, когда праздники проходят, бомжи различные и машины собирались.

Юбилейный микрорайон — один из новых и современных районов города с развитой инфраструктурой, престижной и дорогостоящей недвижимостью. В нем уже около 10 лет введен мораторий на строительство многоэтажек.

«С точки зрения архитектуры, микрорайон построен целостно — блоками. Юбилейный — один из немногих районов Краснодара, который может похвастаться тем, что он действительно похож на город, а не на станицу», — отмечает урбанист Мирослав Гриценко.

Именно поэтому любые изменения в облике микрорайона вызывают горячие обсуждения у местных жителей. Люди неравнодушны к тому, где им жить сейчас и в будущем. Но все единогласны в том, что благоустройство Юбилейного микрорайона надо продолжать.

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