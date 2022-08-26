Жители Краснодара внесли 100 предложений в проект по благоустройству Карасунских прудов
Общество
26.08.2022 14:44
Краснодарцы могли внести предложения по благоустройству Карасунов на Дмитриевской Дамбе в течение месяца. Обсуждение проекта уже завершили.
Жители города внесли около 100 предложений по благоустройству Карасунских прудов. Среди них:
- предусмотреть места для рыбаков;
- установить информационные стенды о флоре и фауне прудов;
- четко обозначить барбекю-зоны и отсыпать дорожки гравием;
- создать велодорожки и дорожки для бега;
- установить лавочки со встроенными зарядками;
- создать площадки для выгула собак и зоны для занятий йогой;
- сделать благоустроенный песчаный берег.
«Жители ознакомились с концепцией, внесли свои замечания и пожелания. Теперь нам предстоит внимательно их изучить и по результатам данных предложений на основании концепции проработать детальные эскизные проекты по каждой территории», — рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.
Специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии» планируют начать разработку эскизных проектов в сентябре. Их будут согласовывать с местными жителями, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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