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Жители Краснодара внесли 100 предложений в проект по благоустройству Карасунских прудов

Общество
26.08.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-vnesli-100-predlozhenij-po-blagoustrojstvu-karasunskih-prudov
Жители Краснодара внесли 100 предложений в проект по благоустройству Карасунских прудов
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарцы могли внести предложения по благоустройству Карасунов на Дмитриевской Дамбе в течение месяца. Обсуждение проекта уже завершили.

Жители города внесли около 100 предложений по благоустройству Карасунских прудов. Среди них:

  • предусмотреть места для рыбаков;
  • установить информационные стенды о флоре и фауне прудов;
  • четко обозначить барбекю-зоны и отсыпать дорожки гравием;
  • создать велодорожки и дорожки для бега;
  • установить лавочки со встроенными зарядками;
  • создать площадки для выгула собак и зоны для занятий йогой;
  • сделать благоустроенный песчаный берег.

«Жители ознакомились с концепцией, внесли свои замечания и пожелания. Теперь нам предстоит внимательно их изучить и по результатам данных предложений на основании концепции проработать детальные эскизные проекты по каждой территории», — рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии» планируют начать разработку эскизных проектов в сентябре. Их будут согласовывать с местными жителями, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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