Жители Краснодара внесли 100 предложений в проект по благоустройству Карасунских прудов

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Краснодарцы могли внести предложения по благоустройству Карасунов на Дмитриевской Дамбе в течение месяца. Обсуждение проекта уже завершили.

Жители города внесли около 100 предложений по благоустройству Карасунских прудов. Среди них:

предусмотреть места для рыбаков;

установить информационные стенды о флоре и фауне прудов;

четко обозначить барбекю-зоны и отсыпать дорожки гравием;

создать велодорожки и дорожки для бега;

установить лавочки со встроенными зарядками;

создать площадки для выгула собак и зоны для занятий йогой;

сделать благоустроенный песчаный берег.

«Жители ознакомились с концепцией, внесли свои замечания и пожелания. Теперь нам предстоит внимательно их изучить и по результатам данных предложений на основании концепции проработать детальные эскизные проекты по каждой территории», — рассказал главный архитектор Краснодара Артем Саламатин.

Специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии» планируют начать разработку эскизных проектов в сентябре. Их будут согласовывать с местными жителями, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре разработали план благоустройства Карасунских озер.