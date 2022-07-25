В Краснодаре разработали план благоустройства Карасунских озер
Специалисты обследовали каждую территорию. При мониторинге использовали даже квадрокоптеры. Учли особенности зеленых насаждений, характеристики прилегающих территорий и потребности жителей.
Теперь на официальном сайте администрации Краснодара открыт специальный раздел, где жители в течение месяца могут ознакомиться с концепцией благоустройства Карасунских озер и внести замечания и предложения. Об этом сообщил мэр краевой столицы Андрей Алексеенко.
По словам главы города, концепция развития Карасунов включает освещение, установку лавочек, урн и камер видеонаблюдения. Кроме того, на территории появятся пешеходные и велосипедные дорожки, площадки для выгула собак, игровое и спортивное оборудование. Работы планируют провести поэтапно, с максимальным сохранением всех кустарников и деревьев.
Итоговый вариант утвердят с учетом пожеланий краснодарцев. С местными жителями и в дальнейшем будут прорабатывать эскизные проекты каждого водоема.
«Эти территории для города знаковые, поэтому их благоустройство должно стать по-настоящему народным. Карасунские водоемы должны стать одной из визитных карточек Краснодара», — написал мэр Андрей Алексеенко в Telegram.
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