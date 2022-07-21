В Краснодаре и его пригородах к концу 2022 года благоустроят 15 зеленых зон

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В скверах, бульварах, общественных территориях установят детские игровые площадки, малые архитектурные формы, озеленят, уложат прорезиненное покрытие и тротуарную плитку. Всего на эти цели выделят 13,7 млн рублей из городскй казны

Решение по благоустройству приняли на 40-м заседании городской Думы Краснодара.

Зеленые зоны расположены в центральной части Краснодара, а также в пригородных поселках, хуторах и станицах. Это:

общественная территория по улице 70-летия Октября, 8;

общественная территория по улице Алма-Атинской, 2/3;

общественная территория по улице Бульвар Платановый — вблизи дома № 15/1 по Проспекту Чекистов;

зеленая зона по улице Бульвар Платановый, 5/1;

бульвар «Приозёрный» (Комсомольский микрорайон);

сквер «Детский» (район Западного Обхода);

сквер «Дубинский» (Черемушки);

сквер «Лазурный» (поселок Лазурный);

сквер «Прохладный» (станица Старокорсунская);

сквер «Соборный» (Новознаменский жилой район);

сквер «Старокорсунский» (станица Старокорсунская);

сквер «Памяти Героев-танкистов» (поселок Колосистый);

сквер «Октябрьский» (хутор Октябрьский);

сквер им. Жукова (улице Красная);

зеленая зона в районе улицы Ставропольской и улицы Старокубанской.

Благоустройство зеленых зон выполнят до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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