В Краснодаре и его пригородах к концу 2022 года благоустроят 15 зеленых зон
Общество
21.07.2022 12:02
В скверах, бульварах, общественных территориях установят детские игровые площадки, малые архитектурные формы, озеленят, уложат прорезиненное покрытие и тротуарную плитку. Всего на эти цели выделят 13,7 млн рублей из городскй казны
Решение по благоустройству приняли на 40-м заседании городской Думы Краснодара.
Зеленые зоны расположены в центральной части Краснодара, а также в пригородных поселках, хуторах и станицах. Это:
- общественная территория по улице 70-летия Октября, 8;
- общественная территория по улице Алма-Атинской, 2/3;
- общественная территория по улице Бульвар Платановый — вблизи дома № 15/1 по Проспекту Чекистов;
- зеленая зона по улице Бульвар Платановый, 5/1;
- бульвар «Приозёрный» (Комсомольский микрорайон);
- сквер «Детский» (район Западного Обхода);
- сквер «Дубинский» (Черемушки);
- сквер «Лазурный» (поселок Лазурный);
- сквер «Прохладный» (станица Старокорсунская);
- сквер «Соборный» (Новознаменский жилой район);
- сквер «Старокорсунский» (станица Старокорсунская);
- сквер «Памяти Героев-танкистов» (поселок Колосистый);
- сквер «Октябрьский» (хутор Октябрьский);
- сквер им. Жукова (улице Красная);
- зеленая зона в районе улицы Ставропольской и улицы Старокубанской.
Благоустройство зеленых зон выполнят до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре на месте снесенных гаражей по улице Стахановской создадут зеленую зону.
Популярные новости
- H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
- Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
- На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ