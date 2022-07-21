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В Краснодаре и его пригородах к концу 2022 года благоустроят 15 зеленых зон

Общество
21.07.2022 12:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-i-ego-prigorodah-k-kontsu-2022-goda-blagoustroyat-15-zelenyh-zon
В Краснодаре и его пригородах к концу 2022 года благоустроят 15 зеленых зон
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В скверах, бульварах, общественных территориях установят детские игровые площадки, малые архитектурные формы, озеленят, уложат прорезиненное покрытие и тротуарную плитку. Всего на эти цели выделят 13,7 млн рублей из городскй казны

Решение по благоустройству приняли на 40-м заседании городской Думы Краснодара.

Зеленые зоны расположены в центральной части Краснодара, а также в пригородных поселках, хуторах и станицах. Это:

  • общественная территория по улице 70-летия Октября, 8;
  • общественная территория по улице Алма-Атинской, 2/3;
  • общественная территория по улице Бульвар Платановый — вблизи дома № 15/1 по Проспекту Чекистов;
  • зеленая зона по улице Бульвар Платановый, 5/1;
  • бульвар «Приозёрный» (Комсомольский микрорайон);
  • сквер «Детский» (район Западного Обхода);
  • сквер «Дубинский» (Черемушки);
  • сквер «Лазурный» (поселок Лазурный);
  • сквер «Прохладный» (станица Старокорсунская);
  • сквер «Соборный» (Новознаменский жилой район);
  • сквер «Старокорсунский» (станица Старокорсунская);
  • сквер «Памяти Героев-танкистов» (поселок Колосистый);
  • сквер «Октябрьский» (хутор Октябрьский);
  • сквер им. Жукова (улице Красная);
  • зеленая зона в районе улицы Ставропольской и улицы Старокубанской.

Благоустройство зеленых зон выполнят до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре на месте снесенных гаражей по улице Стахановской создадут зеленую зону.

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