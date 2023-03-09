Жители Краснодара сообщили о массовой травле собак в районе Ростовского шоссе
По словам местных жителей, днем 8 марта неизвестные отравили нескольких собак в районе НСТ «Строитель».
Фотографии, на которых запечатлены трупы трех собак, прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.
«Собачек отравили много. Есть фото только трех. Долго не лежали, вывезли их быстро. Понятно, что спланированная бойня. Все отравленные собаки были стерилизованы, привиты и чипированы. Совершенно неагрессивны», — сообщили местные жители.
В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что 8 марта обращений в полицию об убийстве собак в районе Ростовского шоссе не поступало. Также не было обращений от жителей этого районе о нападении бродячих животных.
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