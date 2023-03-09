Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители Краснодара сообщили о массовой травле собак в районе Ростовского шоссе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-soobshhili-o-massovoj-travle-sobak-v-rajone-rostovskogo-shosse
Жители Краснодара сообщили о массовой травле собак в районе Ростовского шоссе
Фото Кубань 24

По словам местных жителей, днем 8 марта неизвестные отравили нескольких собак в районе НСТ «Строитель».

Фотографии, на которых запечатлены трупы трех собак, прислали интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы.

«Собачек отравили много. Есть фото только трех. Долго не лежали, вывезли их быстро. Понятно, что спланированная бойня. Все отравленные собаки были стерилизованы, привиты и чипированы. Совершенно неагрессивны», — сообщили местные жители.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что 8 марта обращений в полицию об убийстве собак в районе Ростовского шоссе не поступало. Также не было обращений от жителей этого районе о нападении бродячих животных.

Читайте также: Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения стаи собак на ребенка в Краснодаре. Инцидент произошел 23 февраля около 17:30 в Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов, 42 около ТЦ Vegas.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
Теракт на Крымском мосту: пятеро обвиняемых отказались признавать вину
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
В Геленджике выстроилась огромная очередь перед входом в Сафари-парк
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Какой сегодня праздник: что отмечаем 8 марта?
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Все о кокосовом масле: польза и вред в одном флаконе
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Программу по газификации домов дополнили в Краснодарском крае
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
  2. Купаться еще рано: до конца недели в Краснодарском крае будет очень тепло
  3. Разрывшего древний курган фермера будут судить в Краснодарском крае
  4. Во время утреннего пожара в частном доме в Сочи погиб 71-летний мужчина
  5. В Новороссийске мошенница выманила у моряка 300 тыс. рублей, чтобы устроить его на иностранный корабль
  6. Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Прямой эфир
Мы в соцсетях