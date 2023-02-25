Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения стаи собак на ребенка
Инцидент произошел 23 февраля около 17:30 в Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов, 42 около ТЦ «Vegas».
Родители подростка рассказал в соцсетях, что 14-летнего мальчика окружила стая бродячих собак, а одна из них его укусила. Животных отогнали автомобилисты, которые припарковались возле мальчика и начали сигналить, чтобы отвлечь от него внимание.
В связи с появлением информации о нападении стаи собак на ребенка в Юбилейном микрорайоне Краснодара председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и мерах, которые примут для урегулирования ситуации с бездомными животными. Ход процессуальной проверки и исполнение этого поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.
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