Бастрыкин поручил возбудить дело по факту нападения стаи собак на ребенка

Инцидент произошел 23 февраля около 17:30 в Юбилейном микрорайоне на проспекте Чекистов, 42 около ТЦ «Vegas».

Родители подростка рассказал в соцсетях, что 14-летнего мальчика окружила стая бродячих собак, а одна из них его укусила. Животных отогнали автомобилисты, которые припарковались возле мальчика и начали сигналить, чтобы отвлечь от него внимание.

В связи с появлением информации о нападении стаи собак на ребенка в Юбилейном микрорайоне Краснодара председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и мерах, которые примут для урегулирования ситуации с бездомными животными. Ход процессуальной проверки и исполнение этого поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

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