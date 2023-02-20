Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Бастрыкин поручил провести проверку после нападения стаи собак на парня в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-poruchil-provesti-proverku-posle-napadeniya-stai-sobak-na-parnya-v-krasnodare
Бастрыкин поручил провести проверку после нападения стаи собак на парня в Краснодаре
Фото из соцсетей

Инцидент произошел ночью 15 февраля недалеко от храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне.

Пострадавший рассказал в соцсетях, что шел по парку, когда его окружила стая бродячих собак. Молодой человек говорит, что не делал никаких резких движений, и не знает, чем привлек псов. Он предполагает, что они защищали свою территорию.

В итоге стая разбежалась, но одна из собак успела достаточно сильно укусить парня за ногу. Ему пришлось обращаться в больницу и делать уколы прививки от бешенства.

В связи с появлением информации о нападении стаи собак на молодого человека в Юбилейном микрорайоне Краснодара председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее результатах. Ход процессуальной проверки и исполнение этого поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в департаменте ветеринарии Краснодарского края уточнили, что жители Юбилейного микрорайона после этого инцидента должны обратиться в мэрию и подать заявку на отлов бродячих собак в установленном порядке.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
В огне погибли две маленькие девочки: в СК раскрыли подробности пожара в Кущевском районе
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Уровень воды в реках Туапсинского района поднялся до опасных отметок
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
  5. Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях