Бастрыкин поручил провести проверку после нападения стаи собак на парня в Краснодаре
Инцидент произошел ночью 15 февраля недалеко от храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне.
Пострадавший рассказал в соцсетях, что шел по парку, когда его окружила стая бродячих собак. Молодой человек говорит, что не делал никаких резких движений, и не знает, чем привлек псов. Он предполагает, что они защищали свою территорию.
В итоге стая разбежалась, но одна из собак успела достаточно сильно укусить парня за ногу. Ему пришлось обращаться в больницу и делать уколы прививки от бешенства.
В связи с появлением информации о нападении стаи собак на молодого человека в Юбилейном микрорайоне Краснодара председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее результатах. Ход процессуальной проверки и исполнение этого поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в департаменте ветеринарии Краснодарского края уточнили, что жители Юбилейного микрорайона после этого инцидента должны обратиться в мэрию и подать заявку на отлов бродячих собак в установленном порядке.
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