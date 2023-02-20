Бастрыкин поручил провести проверку после нападения стаи собак на парня в Краснодаре

Инцидент произошел ночью 15 февраля недалеко от храма Рождества Христова в Юбилейном микрорайоне.

Пострадавший рассказал в соцсетях, что шел по парку, когда его окружила стая бродячих собак. Молодой человек говорит, что не делал никаких резких движений, и не знает, чем привлек псов. Он предполагает, что они защищали свою территорию.

В итоге стая разбежалась, но одна из собак успела достаточно сильно укусить парня за ногу. Ему пришлось обращаться в больницу и делать уколы прививки от бешенства.

В связи с появлением информации о нападении стаи собак на молодого человека в Юбилейном микрорайоне Краснодара председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СУ СК Андрею Маслову провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад о ее результатах. Ход процессуальной проверки и исполнение этого поручения взяли под контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в департаменте ветеринарии Краснодарского края уточнили, что жители Юбилейного микрорайона после этого инцидента должны обратиться в мэрию и подать заявку на отлов бродячих собак в установленном порядке.