Стая из восьми собак набросилась на молодого человека в Юбилейном микрорайоне Краснодара

Инцидент произошел ночью 15 февраля недалеко от храма Рождества Христова в Краснодаре.

Пострадавший рассказал, что шел по парку, когда его окружила стая бродячих собак. Молодой человек говорит, что не делал никаких резких движений, и не знает, чем привлек псов. Он предполагает, что они защищали свою территорию.

В итоге стая разбежалась, но одна из собак успела достаточно сильно укусить парня за ногу. Пострадавший обратился в больницу и сделал уже несколько уколов прививки от бешенства, сообщает местный паблик.

В департаменте ветеринарии Краснодарского края уточнили, что жители микрорайона должны обратиться в администрацию муниципалитета и подать заявку на отлов бродячих собак в установленном порядке.

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