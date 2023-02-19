Стая из восьми собак набросилась на молодого человека в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Происшествия
19.02.2023 09:23
Инцидент произошел ночью 15 февраля недалеко от храма Рождества Христова в Краснодаре.
Пострадавший рассказал, что шел по парку, когда его окружила стая бродячих собак. Молодой человек говорит, что не делал никаких резких движений, и не знает, чем привлек псов. Он предполагает, что они защищали свою территорию.
В итоге стая разбежалась, но одна из собак успела достаточно сильно укусить парня за ногу. Пострадавший обратился в больницу и сделал уже несколько уколов прививки от бешенства, сообщает местный паблик.
В департаменте ветеринарии Краснодарского края уточнили, что жители микрорайона должны обратиться в администрацию муниципалитета и подать заявку на отлов бродячих собак в установленном порядке.
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