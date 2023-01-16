Бездомная собака искусала ребенка во дворе школы в Новороссийске

Очередное нападение бродячей собаки произошло в поселке Верхнебаканском. Родители пострадавшего сообщили, что животное набросилось на ребенка на территории школы № 14.

На приложенной к сообщению фотографии видны глубокие укусы. Возле школьной столовой постоянно наблюдают стаю бездомных собак, рассказали местные жители. По их словам, администрация школы в курсе ситуации, но никаких мер не принимает.

В пресс-службе администрации Новороссийска сообщили, что на место выезжала служба ЖКХ, специалисты отловили трех собак.

При обнаружении стаи агрессивных животных, рекомендуется сообщать по номеру 610-014 или написать обращение на платформу «Мой Новороссийск», пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел в селе Большие Хутора под Новороссийском. Там стая бродячих собака напала на ребенка в районе улицы Лунной. На место прибыла служба отлова, но забрать специалисты смогли лишь одну собаку. Остальные животные оказались хозяйскими на самовыгуле.