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Стая бродячих собак покусала ребенка в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/staya-brodyachih-sobak-pokusala-rebenka-v-novorossijske
Стая бродячих собак покусала ребенка в Новороссийске
Фото ngnovoros.ru

На стаю агрессивных собак пожаловались жители Больших Хуторов. Местный житель сообщил, что в районе улицы Лунной животные набросились на его ребенка.

В соцсетях мужчина разместил фото ноги ребенка со следами собачьих укусов.

«Либо вы принимаете меры, либо мы сами возьмем все в свои руки. Только потом за последствия мы не будем нести ответственности. Любая собака будет восприниматься мной как угроза жизни!», — написал он.

О бездомных собаках, нападающих на людей, сообщали и жители улицы Октябрьской.

В пресс-службе администрации Новороссийска рассказали, что жалоба мужчины принята, на место уже выехали специалисты. О стаях бездомных животных необходимо сообщать по телефону 610-014 или оставить обращение на платформе «Мой Новороссийск», пишет «Наша газета. Новороссийск».

Читайте также: мужчину будут судить за смерть 4-летней девочки, которую загрызли собаки в Сочи.

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