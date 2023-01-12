Стая бродячих собак покусала ребенка в Новороссийске
На стаю агрессивных собак пожаловались жители Больших Хуторов. Местный житель сообщил, что в районе улицы Лунной животные набросились на его ребенка.
В соцсетях мужчина разместил фото ноги ребенка со следами собачьих укусов.
«Либо вы принимаете меры, либо мы сами возьмем все в свои руки. Только потом за последствия мы не будем нести ответственности. Любая собака будет восприниматься мной как угроза жизни!», — написал он.
О бездомных собаках, нападающих на людей, сообщали и жители улицы Октябрьской.
В пресс-службе администрации Новороссийска рассказали, что жалоба мужчины принята, на место уже выехали специалисты. О стаях бездомных животных необходимо сообщать по телефону 610-014 или оставить обращение на платформе «Мой Новороссийск», пишет «Наша газета. Новороссийск».
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