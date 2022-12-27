Мужчину будут судить за смерть 4-летней девочки, которую загрызли собаки в Сочи

Нападение произошло в октябре этого года. В декабре уголовное дело направили в суд.

По данным следствия, женщина со своей 4-летней дочерью и своим сожителем приехала из Краснодара. Семья остановилась в доме на улице Дунайской в поселке Совет-Квадже. Туда же приехал 43-летний отец сожителя с пожилой матерью и тремя взрослыми собаками породы питбультерьер.

Днем 10 октября мужчина с сыном и матерью девочки уехали в магазин. Девочка осталась на втором этаже дома. Пожилой женщине при этом не сообщили о том, что ребенок остался дома. Пенсионерка запустила собак в дом без намордников и ошейников. В результате две собаки напали на девочку и сильно ее покусали. Медики не смогли спасти девочку, она погибла.

Возбудили уголовное дело. Хозяин собак полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела находилось на контроле в центральном аппарате СК. Следствие собрало достаточно доказательств. Материалы дела передали в суд.

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