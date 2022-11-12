Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре
Происшествия
12.11.2022 16:43
Председатель СК РФ поручил доложить о происшествии, которое произошло во дворе краснодарского лицея № 64.
«На днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку. У ребенка диагностированы раны и укусы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», бродячие собаки в Краснодаре покусали второклассницу. Инцидент произошел 9 ноября на территории лицея № 64. Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».
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