Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Председатель СК РФ поручил доложить о происшествии, которое произошло во дворе краснодарского лицея № 64.

«На днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку. У ребенка диагностированы раны и укусы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бродячие собаки в Краснодаре покусали второклассницу. Инцидент произошел 9 ноября на территории лицея № 64. Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».