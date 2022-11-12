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Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре

Происшествия
12.11.2022 16:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-vzyal-na-kontrol-intsident-s-napadeniem-sobak-na-shkolnitsu-v-krasnodare
Бастрыкин взял на контроль инцидент с нападением собак на школьницу в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Председатель СК РФ поручил доложить о происшествии, которое произошло во дворе краснодарского лицея № 64.

«На днях в Краснодаре четыре собаки напали на девочку. У ребенка диагностированы раны и укусы. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении ведомства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бродячие собаки в Краснодаре покусали второклассницу. Инцидент произошел 9 ноября на территории лицея № 64. Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства».

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