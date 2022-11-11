В Краснодаре второклассницу во дворе школы покусали бродячие собаки
Инцидент произошел 9 ноября на территории лицея № 64. О произошедшем в соцсетях рассказала мать пострадавшей девочки.
По ее словам, на ученицу второго класса набросились четыре крупные бездомные собаки.
«Калитка на вход в школу расположена со стороны школьного стадиона. Чтобы попасть в здание, нужно пройти по территории стадиона. На территории школы ее атаковали четыре огромные собаки», — написала женщина в Telegram.
У девочки ссадины и укусы. Ей предстоит курс прививок от бешенства.
В МЦУ Краснодара сообщили, что заявка на отлов бездомных собак уже в работе.
«Заявка на отлов собак на территории школы уже в работе у специалистов МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Вы также можете оставить заявку на отлов через интернет-приемную, платформу обратной связи или в ЕДДС по телефону 050», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.
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