В Сочи суд взыскал 100 тыс. рублей с администрации города за нападение собаки на ребенка
В Центральный районный суд Сочи с иском обратилась жительница курорта.
Она рассказала, что летом 2020 года в СНТ «Сигнал» в селе Прогресс на ее сына напала бездомная собака. Она укусила 11-летнего мальчика за ухо. Из-за этого ему пришлось пройти лечение в больнице.
Женщина обращалась к администрации с требованием компенсации морального ущерба за счет казны, но в итоге расходы на реабилитацию пришлось возвращать через суд.
Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск матери несовершеннолетнего и обязал администрацию Сочи выплатить моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Мэрия обжаловала решение в Краснодарском краевом суде, но решение суда первой инстанции оставили без изменений, апелляцию отклонили. Решение вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
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