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В Сочи суд взыскал 100 тыс. рублей с администрации города за нападение собаки на ребенка

Происшествия
11.11.2022 12:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-sud-vzyskal-100-tys-rublej-s-administratsii-goroda-za-napadenie-sobaki-na-rebenka
В Сочи суд взыскал 100 тыс. рублей с администрации города за нападение собаки на ребенка
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Центральный районный суд Сочи с иском обратилась жительница курорта.

Она рассказала, что летом 2020 года в СНТ «Сигнал» в селе Прогресс на ее сына напала бездомная собака. Она укусила 11-летнего мальчика за ухо. Из-за этого ему пришлось пройти лечение в больнице.

Женщина обращалась к администрации с требованием компенсации морального ущерба за счет казны, но в итоге расходы на реабилитацию пришлось возвращать через суд.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск матери несовершеннолетнего и обязал администрацию Сочи выплатить моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Мэрия обжаловала решение в Краснодарском краевом суде, но решение суда первой инстанции оставили без изменений, апелляцию отклонили. Решение вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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