В Сочи суд взыскал 100 тыс. рублей с администрации города за нападение собаки на ребенка

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Центральный районный суд Сочи с иском обратилась жительница курорта.

Она рассказала, что летом 2020 года в СНТ «Сигнал» в селе Прогресс на ее сына напала бездомная собака. Она укусила 11-летнего мальчика за ухо. Из-за этого ему пришлось пройти лечение в больнице.

Женщина обращалась к администрации с требованием компенсации морального ущерба за счет казны, но в итоге расходы на реабилитацию пришлось возвращать через суд.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил иск матери несовершеннолетнего и обязал администрацию Сочи выплатить моральную компенсацию в размере 100 тыс. рублей. Мэрия обжаловала решение в Краснодарском краевом суде, но решение суда первой инстанции оставили без изменений, апелляцию отклонили. Решение вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Апшеронском районе из-за участившихся случаев нападения собак создадут приют для бездомных животных.