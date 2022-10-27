В Апшеронском районе из-за участившихся случаев нападения собак создадут приют для бездомных животных
Прокуратура Апшеронского района провела проверку исполнения законодательства в сфере ответственного обращения с животными в муниципалитете.
Во время проверки установили, что с 2021 только в полиции зарегистрировали 24 сообщения о нападении бездомных собак на людей с причинением травм. Из них 12 сообщений — о нападениях собак на детей. При этом, отлов животных и другие меры, которые предприняли местные власти, существенно на ситуацию не повлияли.
Для устранения нарушений прокуратура направила в Апшеронский районный суд иск с требованием возложить на орган местного самоуправления обязанность построить на территории района приют для безнадзорных животных и обеспечить его работу. Суд требование удовлетворил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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