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В Апшеронском районе из-за участившихся случаев нападения собак создадут приют для бездомных животных

Общество
27.10.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-apsheronskom-rajone-iz-za-uchastivshihsya-sluchaev-napadeniya-sobak-sozdadut-priyut-dlya-bezdomnyh-zhivotnyh
В Апшеронском районе из-за участившихся случаев нападения собак создадут приют для бездомных животных
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Прокуратура Апшеронского района провела проверку исполнения законодательства в сфере ответственного обращения с животными в муниципалитете.

Во время проверки установили, что с 2021 только в полиции зарегистрировали 24 сообщения о нападении бездомных собак на людей с причинением травм. Из них 12 сообщений — о нападениях собак на детей. При этом, отлов животных и другие меры, которые предприняли местные власти, существенно на ситуацию не повлияли.

Для устранения нарушений прокуратура направила в Апшеронский районный суд иск с требованием возложить на орган местного самоуправления обязанность построить на территории района приют для безнадзорных животных и обеспечить его работу. Суд требование удовлетворил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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