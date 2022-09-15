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В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками

Происшествия
15.09.2022 08:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-politsiya-provodit-proverku-posle-soobshheniya-o-gruzovike-s-poluzhivymi-bezdomnymi-sobakami
В Сочи полиция проводит проверку после сообщения о грузовике с полуживыми бездомными собаками
Кадр из видео vk.com/chpsochi

Инцидент произошел вечером 14 сентября на улице Московской около одного из торговых центров.

О произошедшем рассказали очевидицы в соцсетях. По их словам, прохожие обратили внимание на грузовую «Газель», в кузове которой находилось около десяти бездомных собак. При этом, по словам очевидцев, некоторые животные не подавали признаков жизни. Прохожие окружили машину, заблокировали ей проезд и вызвали полицию. Собак выпустили из грузовика и раздали собравшимся.

В департаменте по охране окружающей среды администрации Сочи сообщили, что машина принадлежит подрядчику, который в рамках муниципального контракта ведет отлов на курорте бродячих животных. Собак должны были отвезти в приют, стерилизовать, поставить бирки, вакцинировать и не менее чем через 23 дня возвратить на прежние места обитания. Мертвых собак в «Газели» не обнаружили, животные находились под воздействием седативных (снотворных) препаратов.

«В настоящее время полицейскими проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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