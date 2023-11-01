Жители Краснодара снова пожаловались на резкий запах гари в воздухе

Неприятный запах дыма в воздухе появился 1 ноября. Жители разных районов Краснодара сообщили об этом в соцсетях.

По данным сервиса Sensor Community, концентрация загрязняющих веществ в Краснодаре составляет от 18 до 34 µg/m³. По международной классификации — это средний уровень загрязненности воздуха.

Онлайн-сервис BreezoMeter оценил качество воздуха в Краснодаре, как плохое. Больше всего воздух загрязнен в районах, расположенных рядом с рекой Кубань: «старом» центре, Кубанской набережной, Гидрострое, Пашковке и Комсомольском. Кроме того, по данным системы, воздух загрязнен в западной части города: Фестивальном и Славянском микрорайонах. При этом в Юбилейном воздух относительно чист.

В МКУ Краснодара «Центр озеленения и экологии» 31 октября зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 1,5 раза.

Вероятная причина появления запаха гари в Краснодаре — сжигание рисовой соломы в соседних районах Кубани и Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае и Адыгее начали сжигать остатки рисовой соломы еще в начале октября. Сотрудники Росприроднадзора мониторят атмосферный воздух в 8 районах Краснодарского края и 3 районах Адыгеи на содержание углерода, азота, серы и взвешенных веществ. Для этого ежедневно проводят выездные обследования.