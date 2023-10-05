Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодарском крае и Адыгее начали сжигать остатки рисовой соломы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-i-adygee-nachali-szhigat-ostatki-risovoj-solomy
В Краснодарском крае и Адыгее начали сжигать остатки рисовой соломы
Фото пресс-службы Росприроднадзора

В последние дни жители юго-западной части Кубани почувствовали запах дыма. Это связано с тем, что в рисовых чеках начали жечь солому.

Сотрудники Росприроднадзора мониторят атмосферный воздух в 8 районах Краснодарского края и 3 районах Адыгеи на содержание углерода, азота, серы и взвешенных веществ. Для этого ежедневно проводят выездные обследования.

Сжигать остатки рисовой соломы на Кубани будут до конца ноября. Регулярные исследования воздуха продолжатся до этого срока, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

Читайте также: Роспотребнадзор исследовал 81 пробу воздуха около тлеющего полигона в Полтавской. В связи с пожаром на полигоне исследовали среднесуточные показатели воздуха в зоне жилой застройки населенных пунктов, попавших в зону задымления.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях