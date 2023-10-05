В Краснодарском крае и Адыгее начали сжигать остатки рисовой соломы

В последние дни жители юго-западной части Кубани почувствовали запах дыма. Это связано с тем, что в рисовых чеках начали жечь солому.

Сотрудники Росприроднадзора мониторят атмосферный воздух в 8 районах Краснодарского края и 3 районах Адыгеи на содержание углерода, азота, серы и взвешенных веществ. Для этого ежедневно проводят выездные обследования.

Сжигать остатки рисовой соломы на Кубани будут до конца ноября. Регулярные исследования воздуха продолжатся до этого срока, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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