Соцсети: жители Краснодара снова пожаловались на громкие звуки над городом

По сообщениям из соцсетей, как минимум два громких хлопка прозвучали в центральной части города около полуночи 21 декабря.

В экстренных службах информацию не подтвердили, от жителей Краснодара сообщений о хлопках или повреждениях не поступало, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее громкий звук встревожил жителей Краснодара 19 декабря — тогда в нескольких районах города жители пожаловались на дрожащие окна и громкий хлопок.