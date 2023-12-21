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Соцсети: жители Краснодара снова пожаловались на громкие звуки над городом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-snova-pozhalovalis-na-gromkie-zvuki-nad-gorodom
Соцсети: жители Краснодара снова пожаловались на громкие звуки над городом
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По сообщениям из соцсетей, как минимум два громких хлопка прозвучали в центральной части города около полуночи 21 декабря.

В экстренных службах информацию не подтвердили, от жителей Краснодара сообщений о хлопках или повреждениях не поступало, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее громкий звук встревожил жителей Краснодара 19 декабря — тогда в нескольких районах города жители пожаловались на дрожащие окна и громкий хлопок.

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