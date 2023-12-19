Громкий звук встревожил жителей Краснодара

Громкий звук, похожий на взрыв, был слышен в разных районах Краснодара 19 декабря в 18:58.

Пользователи соцсетей сообщают, что громкий звук в небе был слышен в центре города, в Фестивальном, Музыкальном, Юбилейном микрорайонах, а также в районе Кожзавода, Губернского, поселка Российского. Также его слышали жители станицы Елизаветинской.

О громком звуке написали и пользователи соцсетей, оставив многочисленные комментарии:

— На Фестивальном как будто под окном шандарахнуло будь здоров! Вышла на улицу, гул самолёта только слышно было;

— Да, на Дальней сейчас просто окна дрожали;

— Я тоже после хлопка звук самолета услышала, отчетливо.

— Очень сильный грохот был, и не только в Прикубанке. Мы в Западном, Котовского. И звук самолета.

Информации о каких-либо происшествиях на данный момент не поступало. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что по линии 01 сообщений не зафиксировано.

«Громкий звук услышали жители нескольких районов Краснодара этим вечером. Причина — преодоление самолетом звукового барьера», — заявили в МЦУ Краснодара.

Также в ЕДДС сообщили, что информации о взрывах и разрушениях не поступало.

«Просим жителей доверять только официальным источникам информации», — добавили в МЦУ.

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