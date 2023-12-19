В оперштабе назвали причину громких хлопков, встревоживших жителей Ейска

Громкие хлопки утром 18 декабря были слышны в разных районах Ейска.

Выяснилось, что велось плановое уничтожение боеприпасов.

«По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ейского района, звуки взрывов — плановое уничтожение обнаруженных ранее боеприпасов», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

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