Артиллерийский снаряд вымыло дождями на берегу реки в Апшеронском районе

Опасную находку обнаружили на берегу реки Пшиш в поселке Станционном.

Прибывшие на место специалисты обследовали боеприпас и установили, что это 105-мм артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны. Вероятно, его вымыло на поверхность земли во время дождей.

За неделю взрывотехники уничтожили несколько минометных мин, артиллерийский снаряд и ручную гранату Ф-1. Они были найдены в Апшеронском, Белореченском, Красноармейском, Славянском, Темрюкском районах, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края в Telegram.

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