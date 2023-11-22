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Артиллерийский снаряд вымыло дождями на берегу реки в Апшеронском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/artillerijskij-snaryad-vymylo-dozhdyami-na-beregu-reki-v-apsheronskom-rajone
Артиллерийский снаряд вымыло дождями на берегу реки в Апшеронском районе
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

Опасную находку обнаружили на берегу реки Пшиш в поселке Станционном.

Прибывшие на место специалисты обследовали боеприпас и установили, что это 105-мм артиллерийский снаряд периода Великой Отечественной войны. Вероятно, его вымыло на поверхность земли во время дождей.

За неделю взрывотехники уничтожили несколько минометных мин, артиллерийский снаряд и ручную гранату Ф-1. Они были найдены в Апшеронском, Белореченском, Красноармейском, Славянском, Темрюкском районах, сообщает пресс-служба Росгвардии Краснодарского края в Telegram.

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