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В Анапе штормом выбросило на пляж 50-килограмовую учебную авиабомбу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-shtormom-vybrosilo-na-plyazh-50-kilogramovuyu-uchebnuyu-aviabombu
В Анапе штормом выбросило на пляж 50-килограмовую учебную авиабомбу
Фото t.me/rosgvard_krasnodar

О том, что на берег Бугазской косы в станице Благовещенской море выбросило похожий на боеприпас предмет сообщили очевидцы в соцсетях.

Пляж оцепила полиция, после чего на место вызвали взрывотехников Росгвардии. Прибывшие на пляж сотрудники ОМОН «Пластун» установили, что выброшенный на берег предмет является 50-килограмовой учебной авиабомбой, не является взрывоопасным и не представляет угрозы.

Учебный боеприпас передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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