Локальный режим ЧС ввели в Новороссийске из-за авиабомбы времен войны

В городе-герое 8 ноября с 22:00 будет действовать режим локальной ЧС до 18:00 даты уничтожения боеприпаса.

Во время земляных работ на базе отдыха «Тепло» в Широкой Балке обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны — ФАБ-100.

В связи с потенциальной опасностью вокруг определены границы функционирования режима ЧС — в пределах 1,5 тыс. м от места обнаружения боеприпаса, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

На месте обнаружения бомбы организуют оцепление и охрану, при необходимости — эвакуацию части населения, а также сопровождение колонны с взрывоопасным предметом, когда его будут вывозить на безопасную территорию для уничтожения.

На время действия локального режима ЧС все строительные работы в его границах рекомендовано остановить.

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