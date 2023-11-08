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Локальный режим ЧС ввели в Новороссийске из-за авиабомбы времен войны

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/lokalnyj-rezhim-chs-vveli-v-novorossijske-iz-za-aviabomby-vremen-vojny
Локальный режим ЧС ввели в Новороссийске из-за авиабомбы времен войны
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В городе-герое 8 ноября с 22:00 будет действовать режим локальной ЧС до 18:00 даты уничтожения боеприпаса.

Во время земляных работ на базе отдыха «Тепло» в Широкой Балке обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны — ФАБ-100. 

В связи с потенциальной опасностью вокруг определены границы функционирования режима ЧС — в пределах 1,5 тыс. м от места обнаружения боеприпаса, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

На месте обнаружения бомбы организуют оцепление и охрану, при необходимости — эвакуацию части населения, а также сопровождение колонны с взрывоопасным предметом, когда его будут вывозить на безопасную территорию для уничтожения.

На время действия локального режима ЧС все строительные работы в его границах рекомендовано остановить.

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