Корабельную мину обезвредили районе пляжа «Алексино» в Новороссийске

О ликвидации боеприпаса, найденного в Цемесской бухте в районе пляжа «Алексино», сообщили 29 октября.

Сообщается, что мину водолазы ликвидировали на месте обнаружения. Это было сделано, чтобы не рисковать при транспортировке боеприпаса.

Мину планировали обезвредить 26 октября, но помешали погодные условия. Боеприпас ликвидировали с соблюдением всех мер безопасности.

Некоторые горожане почувствовали толчок и услышали звук взрыва, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», корабельную противодесантную мину «КПМ» образца 1957 года обнаружили 15 октября. С вечера 24 октября в районе пляжа «Алексино» действовал режим ЧС локального характера.