Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Общество
17.02.2023 17:19
Железнодорожный состав «Поезда Победы» прибудет на вокзал «Краснодар-1» 21 февраля и будет находиться в краевом центре до 24 февраля.
Экскурсии будут проводить: 21 февраля — с 11:00 до 19:00, 22, 23 и 24 февраля — с 10:00 до 19:00. О «Поезде Победы» посетителям расскажет аудиогид Лидия. Это собирательный образ советской девушки, которая делится семейной историей и воспоминаниями.
Посетить «Поезд Победы» бесплатно может каждый желающий. Для этого нужно заранее получить электронный пригласительный билет по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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