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Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-s-21-po-24-fevralya-smogut-posetit-poezd-pobedy
Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Железнодорожный состав «Поезда Победы» прибудет на вокзал «Краснодар-1» 21 февраля и будет находиться в краевом центре до 24 февраля.

Экскурсии будут проводить: 21 февраля — с 11:00 до 19:00, 22, 23 и 24 февраля — с 10:00 до 19:00. О «Поезде Победы» посетителям расскажет аудиогид Лидия. Это собирательный образ советской девушки, которая делится семейной историей и воспоминаниями.

Посетить «Поезд Победы» бесплатно может каждый желающий. Для этого нужно заранее получить электронный пригласительный билет по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре прошла историческая реконструкция эпизода битвы за город. Один из эпизодов сражения за Краснодар в годы Великой Отечественной войны воссоздали 11 февраля на территории сквера имени Л. Н. Толстого в Славянском микрорайоне.

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