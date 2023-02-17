Жители Краснодара с 21 по 24 февраля смогут посетить «Поезд Победы»

Железнодорожный состав «Поезда Победы» прибудет на вокзал «Краснодар-1» 21 февраля и будет находиться в краевом центре до 24 февраля.

Экскурсии будут проводить: 21 февраля — с 11:00 до 19:00, 22, 23 и 24 февраля — с 10:00 до 19:00. О «Поезде Победы» посетителям расскажет аудиогид Лидия. Это собирательный образ советской девушки, которая делится семейной историей и воспоминаниями.

Посетить «Поезд Победы» бесплатно может каждый желающий. Для этого нужно заранее получить электронный пригласительный билет по ссылке, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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