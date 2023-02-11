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В Краснодаре прошла историческая реконструкция эпизода битвы за город

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-proshla-istoricheskaya-rekonstruktsiya-epizoda-bitvy-za-gorod
Фото и видео «Кубань 24»

Один из эпизодов сражения за Краснодар в годы Великой Отечественной войны воссоздали 11 февраля на территории сквера им. Л.Н. Толстого в Славянском микрорайоне.

«Нашей целью было создание атмосферы боя, поднятие патриотического духа горожан. Это наш родной город, поэтому интересно все, что здесь происходило», — рассказал глава общественной организации «Черноморский фронт» Николай Лихтинов.

Историческая реконструкция Битвы за Краснодар длилась около 15 минут. В ходе нее организаторы с помощью громкоговорителя объяснили собравшимся зрителям о деталях происходящего.

По завершению мероприятия в Центре культуры Прикубанского округа состоялась выставка-экскурсия, на которой представили атрибутику времен войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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Читайте также: в Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города. Мероприятие состоится в 15:00 на месте, где 80 лет назад проходил финальный бой между советскими войсками и немецкими захватчиками за освобождение краевой столицы — на пересечении улиц Красной и Гимназической возле сквера имени Жукова.

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