Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-12-fevralya-projdet-istoricheskaya-rekonstruktsiya-finalnogo-boya-za-osvobozhdenie-goroda
В Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мероприятие состоится в 12:00 на месте, где 80 лет назад проходил финальный бой между советскими войсками и немецкими захватчиками за освобождение краевой столицы — на пересечении улиц Красной и Гимназической возле сквера имени Жукова.

«Военно-историческая реконструкция событий 12 февраля 1943 года — хорошая многолетняя традиция, которая, к сожалению, была прервана из-за пандемии. В этом году мы с особым трепетом ждем этого события», — рассказал глава управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Он отметил, что реконструкция боя дает возможность жителям и гостям Краснодара узнать больше о военной истории города.

После реконструкции финального боя на третьем этаже гостиницы «Централь» установят знамя Победы. В мероприятии примут участие несколько клубов исторической реконструкции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара 12 февраля перекроют движение на трех улицах. В этот день в краевой столице пройдет памятная акция «Краснодар 1943. Живая история». Она состоится в 19:00 возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
В Сириусе с 1 февраля закрылся отель «Имеретинский»
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Стеклянную посуду, оружие и украшения возрастом 2 тыс. лет нашли в могильнике под Анапой
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Житель Каневского района получил 15 лет колонии за двойное убийство, изготовление и хранение взрывчатки
  5. Два вида яда нашли в крови собак, погибших в СНТ на Ростовском шоссе в Краснодаре
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях