В Краснодаре 12 февраля пройдет историческая реконструкция финального боя за освобождение города

Мероприятие состоится в 12:00 на месте, где 80 лет назад проходил финальный бой между советскими войсками и немецкими захватчиками за освобождение краевой столицы — на пересечении улиц Красной и Гимназической возле сквера имени Жукова.

«Военно-историческая реконструкция событий 12 февраля 1943 года — хорошая многолетняя традиция, которая, к сожалению, была прервана из-за пандемии. В этом году мы с особым трепетом ждем этого события», — рассказал глава управления по делам молодежи Краснодара Сергей Мальцев.

Он отметил, что реконструкция боя дает возможность жителям и гостям Краснодара узнать больше о военной истории города.

После реконструкции финального боя на третьем этаже гостиницы «Централь» установят знамя Победы. В мероприятии примут участие несколько клубов исторической реконструкции, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в центре Краснодара 12 февраля перекроют движение на трех улицах. В этот день в краевой столице пройдет памятная акция «Краснодар 1943. Живая история». Она состоится в 19:00 возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32.