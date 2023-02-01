В центре Краснодара 12 февраля перекроют движение на трех улицах

В этот день в краевой столице пройдет памятная акция «Краснодар 1943. Живая история». Она состоится в 19:00 возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32.

Для жителей и гостей Краснодара проведут театрализованное представление. Актеры в трех эпизодах расскажут об оборонительной операции города. Память героев почтут минутой молчания, а барельеф воинам-освободителям «оживят» при помощи световых эффектов.

Для проведения акции 12 февраля с 16:00 перекроют движение по улицам:

Захарова — от Станкостроительной до Постовой;

— от Станкостроительной до Постовой; Постовой — от Коммунаров до Октябрьской;

— от Коммунаров до Октябрьской; имени Н. И. Кондратенко — от Захарова до Красной.

Вышеуказанные улицы начнут расчищать от припаркованных автомобилей в этот же день с 6:00. Водителей попросили учесть ограничения при планировании маршрутов через центр города 12 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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