В центре Краснодара 12 февраля перекроют движение на трех улицах
Общество
01.02.2023 14:11
В этот день в краевой столице пройдет памятная акция «Краснодар 1943. Живая история». Она состоится в 19:00 возле памятника Советским воинам-освободителям на улице Постовой, 32.
Для жителей и гостей Краснодара проведут театрализованное представление. Актеры в трех эпизодах расскажут об оборонительной операции города. Память героев почтут минутой молчания, а барельеф воинам-освободителям «оживят» при помощи световых эффектов.
Для проведения акции 12 февраля с 16:00 перекроют движение по улицам:
- Захарова — от Станкостроительной до Постовой;
- Постовой — от Коммунаров до Октябрьской;
- имени Н. И. Кондратенко — от Захарова до Красной.
Вышеуказанные улицы начнут расчищать от припаркованных автомобилей в этот же день с 6:00. Водителей попросили учесть ограничения при планировании маршрутов через центр города 12 февраля, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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