Жители Краснодара рассказали, почему для них важно прийти на выборы

Видео канала «Кубань 24»

На одном из избирательных участков в Краснодаре работает съемочная группа телеканала «Кубань 24». Как организован процесс и сколько жителей с утра пришли отдать свой голос, рассказала корреспондент Екатерина Лелюх.

«Всего на Кубани работает около 3 тыс. избирательных участков. Сейчас мы находимся в одном из них, расположенном в краснодарском лицее № 48. Он находится в самом центре краевой столицы и открыт, как и остальные участки, с 8:00. За несколько первых утренних часов пришло немного избирателей. Исходя из опыта, основной поток ожидается ближе к полудню и вечером. Но, как мы можем заметить по наполнению урны, люди приходят, голосуют, делают свой выбор. Им выдают два бюллетеня. В одном жителям региона предстоит выбрать кандидата от избирательного округа, во втором — одну из пяти политических партий. Мы пообщались с краснодарцами и спросили, почему для них важны выборы», — сообщила корреспондент Екатерина Лелюх.

— Мы — это Россия. Мы должны участвовать в политической жизни. Вся семья проголосовала.

— Мы определяем не только будущее страны, но и региона, в котором проживаем. Я пользуюсь своим правом, хожу на выборы регулярно.

— У каждого человека есть права и обязанности. И это является нашим правом и обязанностью. Мы обязаны выбирать наше будущее. Молодежь сейчас достаточно свободолюбивая, и мы должны понимать, за кем идем. И этого человека мы должны выбрать сами.

Обстановка на избирательном участке спокойная, соблюдаются все меры безопасности. Есть камеры видеонаблюдения, металлодетекторы и тревожные кнопки. Кроме того, дежурят наблюдатели, полиция и казаки. Съемочные группы «Кубань 24» в течение всего дня продолжат следить за ходом избирательных кампаний.

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