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В Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%

Политика
11.09.2022 11:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-aktivnost-na-vyborah-utrom-11-sentyabrya-sostavila-39-2
В Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодарском крае 11 сентября стартовал третий — основной день голосования.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 10:00 общая активность избирателей в регионе составляет 39,2%.

На Кубани проходят сразу 102 избирательные кампании. Главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. Работают 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут открыты до 20:00.

Читайте также: эксперты прокомментировали ход выборов в Краснодарском крае в первые два дня.

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