В Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%
Политика
11.09.2022 11:10
В Краснодарском крае 11 сентября стартовал третий — основной день голосования.
По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 10:00 общая активность избирателей в регионе составляет 39,2%.
На Кубани проходят сразу 102 избирательные кампании. Главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. Работают 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут открыты до 20:00.
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