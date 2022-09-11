В Краснодарском крае активность на выборах утром 11 сентября составила 39,2%

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В Краснодарском крае 11 сентября стартовал третий — основной день голосования.

По данным избирательной комиссии Краснодарского края, на 10:00 общая активность избирателей в регионе составляет 39,2%.

На Кубани проходят сразу 102 избирательные кампании. Главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва. Работают 2,8 тыс. избирательных участков. Они будут открыты до 20:00.

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