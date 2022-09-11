Эксперты прокомментировали ход выборов в Краснодарском крае в первые два дня

Эксперты прокомментировали ход выборов в Краснодарском крае в первые два дня

Они отмечают хорошую явку избирателей и отсутствие нарушений.

«Явка почти 30% на 15:00 второго дня голосования – это хороший результат в масштабах региона. Стоит обратить внимание, что избиратели идут уверенно, впереди еще один день, в который, как показывает практика, идет голосовать большая часть электората», — рассказала замруководителя «Центра политических исследований и технологий» Ольга Грабовец.

Она отметила, что если поток желающих проголосовать останется на прежнем уровне, то можно прогнозировать явку на уровне 60-70%.

«Это будет отличный результат как для организаторов выборов, так и политической системы Краснодарского края. То есть люди выберут именно тех кандидатов, которых хотели видеть. По самому голосованию могу сказать, что отдельные сообщения о якобы нарушениях приходят, однако при проверке общественниками, независимыми наблюдателями выясняется, что никакого нарушения и не было. Вообще наблюдение хорошо работает, оперативно реагирует на все сообщения, объясняет нормы законодательства, если возникает непонимание. Благодаря этому сохраняется спокойная обстановка на участках», — отметила эксперт.

Эксперт Общественной палаты Краснодарского края Никита Костоправкин добавил, что по итогу первого дня нарушений нет. Однако «наблюдается расшатывание шумихи и попытка создания провокаций от представителей КПРФ».

«Первый день был рабочим, и явка была относительно небольшой. Однако по промежуточным итогам второго дня мы видим резкий скачок активности избирателей в крае. Лично меня мотивирует вера в создание нового и улучшение уже имеющегося в регионе и стране. А участие в выборах, как по мне, обязанность каждого совершеннолетнего жителя края», — сказал Костоправкин.

Руководитель «Центра политических исследований и технологий» Григорий Киселев считает, что большой поток людей пойдет в воскресенье, 11 сентября, так как сработает «эффект народной мобилизации».

«Например, когда в домах много жильцов проголосуют, тема будет обсуждаться в тех же чатах жильцов, пойдут и остальные на участки», — сказал он.

По словам Киселева, сейчас ключевой момент – ход голосования, работа участковых избирательных комиссий, обеспечение прозрачности путем создания условий для работы наблюдателей, журналистов.

«Как мы видим, в этом вопросе и избирком, и общественная палата края отработали на все 100%. Созданы специальные центры для наблюдения, избирком оперативно информирует о ходе голосования. Также на участках продолжает работать большой пул наблюдателей как от партий, так и от общественных организаций. Это все обеспечивает штатное голосование, ход процесса без нарушений», — добавил он.

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