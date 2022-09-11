В Краснодарском крае за два дня в голосовании приняли участие 37,8% избирателей

Фото пресс-службы администрации Каснодарского края

Свои голоса 9 и 10 сентября отдали 1 млн 636 тыс. 862 человека.

На Кубани 11 сентября стартовал третий, основной день голосования. Все избирательные участки будут открыты до 20:00. В крае их более 2,8 тыс.

В регионе проходит 102 избирательные кампании. Самая значимая из них – выборы депутатов ЗСК VII созыва.

Всего на Кубани 4,3 млн избирателей, из них около 57 тыс. жителей смогут проголосовать впервые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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