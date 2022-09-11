В Краснодарском крае за два дня в голосовании приняли участие 37,8% избирателей
Политика
11.09.2022 08:44
Свои голоса 9 и 10 сентября отдали 1 млн 636 тыс. 862 человека.
На Кубани 11 сентября стартовал третий, основной день голосования. Все избирательные участки будут открыты до 20:00. В крае их более 2,8 тыс.
В регионе проходит 102 избирательные кампании. Самая значимая из них – выборы депутатов ЗСК VII созыва.
Всего на Кубани 4,3 млн избирателей, из них около 57 тыс. жителей смогут проголосовать впервые, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: председатель Союза многодетных семей Кубани проголосовала на выборах депутатов ЗСК.
Популярные новости
- Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
- В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
- Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?