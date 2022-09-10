Председатель Союза многодетных семей Кубани проголосовала на выборах депутатов ЗСК
Политика
10.09.2022 15:31
Председатель союза «Кубанская семья» Светлана Недилько отдала свой голос 10 сентября на одном из избирательных участков.
«Как руководитель организации многодетных семей я жду многого от нового созыва краевого парламента. В этом году впервые будет голосовать моя дочь, ей исполнилось 18 лет», — сказала Недилько.
В регионе открыты более 2,8 тыс. избирательных участков. Всего на Кубани около 4,3 млн избирателей. Из них 57 тыс. человек могут принять участие в выборах в первый раз, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.
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