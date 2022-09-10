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Глава Общественной палаты Кубани Любовь Попова проголосовала на выборах депутатов в ЗСК

Политика
10.09.2022 13:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-obshhestvennoj-palaty-kubani-lyubov-popova-progolosovala-na-vyborah-deputatov-v-zsk
Глава Общественной палаты Кубани Любовь Попова проголосовала на выборах депутатов в ЗСК
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за проведением выборов отдала свой голос 10 сентября на избирательном участке в Краснодаре.

«Сегодня наша страна находится в непростой ситуации. Но именно в такие трудные моменты мы всегда умели объединяться. Принять участие в выборах — это конституционное право каждого, право принять участие в управлении краем и тем самым сделать его лучше», — сказала Любовь Попова.

Центр общественного наблюдения за выборами находится в краевом центре. Здесь работают юридические, мониторинговые и информационные группы, а также волонтеры и журналисты.

Мобильные группы общественных наблюдателей работают во всех 44 муниципалитетах Кубани. Это около 600 человек. В первый день голосования эксперты проверили более 50 сообщений о возможных нарушениях на выборах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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