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Вице-губернатор Кубани Александр Власов проголосовал на выборах депутатов ЗСК

Политика
10.09.2022 09:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/vitse-gubernator-kubani-aleksandr-vlasov-progolosoval-na-vyborah-deputatov-zsk
Вице-губернатор Кубани Александр Власов проголосовал на выборах депутатов ЗСК
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Заместитель главы Краснодарского края Александр Власов 10 сентября отдал свой голос на избирательном участке в Гулькевичах.

«Краснодарский край – один из самых динамично развивающихся и лидирующих субъектов нашей страны по всем направлениям. Но именно избирателям предстоит определить вектор развития и будущее нашего региона на ближайшие пять лет», — сказал Власов.

Вице-губернатор подчеркнул, что участие в выборах — это долг каждого патриота Кубани.

Утром 10 сентября в регионе начался второй день выборов. С 8:00 открылись более 2,8 тыс. избирательных участков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

Читайте также: в первый день выборов в Краснодарском крае проголосовали 19,5% избирателей.

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