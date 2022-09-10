Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

За первый день голосования явка в Краснодарском крае составила 19,5%

Политика
10.09.2022 08:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-pervyj-den-golosovaniya-yavka-v-krasnodarskom-krae-sostavila-19-5
За первый день голосования явка в Краснодарском крае составила 19,5%
Фото пресс-службы Избиркома Кубани

Утром 10 сентября на Кубани продолжилось голосование на выборах. Все избирательные участки открыли в 8:00.

В Избиркоме сообщили, что в Краснодарском крае явка по итогам первого дня голосования составила 19,5%. В выборах уже приняли участие 843 тыс. 527 жителей региона.

«Приглашаем принять участие в выборах», — говорится в сообщении Избиркома Кубани.

В Краснодарском крае 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

Читайте также: первый день голосования на Кубани прошел в соответствии с требованиями законодательства.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
В Анапе продают особняк по проекту замка принца Дубая почти за полмиллиарда рублей
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
Фейковый аккаунт Guardian сообщил о смерти британской королевы Елизаветы II
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
В пункты вакцинации Краснодарского края поступила назальная вакцина от COVID-19
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Выборы под наблюдением: что и кому можно делать на избирательных участках, а чего нельзя?
  2. В Славянске-на-Кубани в список надомного голосования по ошибке попал умерший
  3. Ура, каникулы: как школьники будут отдыхать в новом учебном году
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае с приходом холодного фронта 12 сентября испортится погода
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях