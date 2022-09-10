За первый день голосования явка в Краснодарском крае составила 19,5%

Фото пресс-службы Избиркома Кубани

Утром 10 сентября на Кубани продолжилось голосование на выборах. Все избирательные участки открыли в 8:00.

В Избиркоме сообщили, что в Краснодарском крае явка по итогам первого дня голосования составила 19,5%. В выборах уже приняли участие 843 тыс. 527 жителей региона.

«Приглашаем принять участие в выборах», — говорится в сообщении Избиркома Кубани.

В Краснодарском крае 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 проходят сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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