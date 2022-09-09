Крайизбирком: первый день голосования на Кубани прошел в соответствии с требованиями законодательства

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В 20:00 9 сентября в Краснодарском крае завершился первый день голосования на выборах.

«Избирательные комиссии обеспечивают надежное хранение избирательных бюллетеней. Все бюллетени, находящиеся в переносных и стационарных ящиках для голосования, после завершения голосования 9 сентября помещаются членами УИК в присутствии наблюдателей и представителей СМИ в специальные сейф-пакеты», — говорится в сообщении Избирательной комиссии Краснодарского края.

Специальные сейф-пакеты с избирательными бюллетенями на участках перемещают в металлические шкафы для хранения. Их закрывают и опечатывают. Каждый из таких шкафов находится под видеонаблюдением, в том числе ночью.

Сейф-пакеты с бюллетенями по итогам первого дня голосования вскроют в присутствии наблюдателей члены участковых избирательных комиссий. Это произойдет 11 сентября после 20:00 при подсчете голосов.

На Кубани 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 пройдут сразу 102 избирательные кампании, главная из них — выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края VII созыва.

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