Жители Краснодара пожаловались на запах гари в воздухе

Последние дни краснодарцы чувствуют в воздухе неприятный запах, похожий на гарь. Об этом они сообщили в соцсетях.

По данным системы Map Sensor на 9:15 16 февраля, концентрация загрязняющих веществ в Краснодаре составляет от 22 до 26 µg/m³. По международной классификации — это умеренный уровень загрязненности воздухи. Однако еще вечером 15 октября концентрация была на опасных отметках — более 60 µg/m³.

Наиболее вероятная причина запаха гари в воздухе в Краснодаре — сжигание рисовой соломы в соседних районах Кубани и Адыгеи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае и Адыгее начали сжигать остатки рисовой соломы еще в начале октября. Сотрудники Росприроднадзора мониторят атмосферный воздух в 8 районах Краснодарского края и 3 районах Адыгеи на содержание углерода, азота, серы и взвешенных веществ. Для этого ежедневно проводят выездные обследования.